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حريق في قلقيلية يأتي على خلايا النحل قرب سياج الفصل العنصري

السبت 05 سبتمبر 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
حريق في قلقيلية يأتي على خلايا النحل قرب سياج الفصل العنصري



قلقيلية /سما/

 اندلع حريق اليوم في المنطقة الشرقية الشمالية لمدينة قلقيلية بالقرب من سياج الفصل العنصري، واحترقت العديد من خلايا النحل وأشجار الأفاكادو والزيتون، فيما اتهم أصحاب الأراضي وخلايا النحل جنود الاحتلال الذين قاموا بإشعال النار في الأعشاب الواقعة بين السياج الأمني وأراضي المواطنين.

وقال أحمد ناجي داوود، صاحب منحل صوفين الذي احترقت خلاياه في المكان: "كانت النيران التي أشعلها جنود الاحتلال سبباً في احتراق خلايا النحل وتدميرها بالكامل، وتمت السيطرة على الحريق بعد تدخل طواقم الدفاع المدني، وهذا الحريق كان متعمداً من جنود الاحتلال، بزعم تنظيف المنطقة الفاصلة من الأعشاب".

وأضاف: "امتدت النيران إلى أراضي قلقيلية خارج جدار الفصل العنصري، وهذا الأمر تسبب بخسارة كبيرة، خصوصاً أن موسم قطف العسل في هذه الأيام، وأصبحت خلايا النحل الموجودة بالقرب من سياج الفصل العنصري في خطر شديد، حيث يتعمد الاحتلال إشعال النار في المكان".

وطالب المزارع داوود الجهات المختصة "بتعويض الخسائر الناجمة عن انتهاكات الاحتلال التي تطال الشجر والحجر والبشر، فلا توجد أراضٍ في قلقيلية يتم وضع خلايا النحل فيها إلا الأراضي القريبة من السياج الأمني الذي يحيط بمدينة قلقيلية، والاحتلال يتعمد استهداف هذه الخلايا بالحرائق المفتعلة وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت التي تتسبب بإشعال حرائق بالقرب منها".

#حريق

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