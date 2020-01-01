القاهرة /سما/

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، افتتاح صربيا وكوسوفو سفارتيهما بالقدس المحتلة، إجراء باطل ومدان.

وقال أبو الغيط في بيان له، اليوم السبت، إن هذا الإجراء مخالف لقرارات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تحظر على الدول نقل سفاراتها لمدينة القدس كونها تحت الاحتلال منذ عام 1967، كذلك القرار 478 لعام 1980 الذي يحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في القدس، ويرفض أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة.

وأكد موقف الجامعة الثابت، والذي يعتبر أن القدس هي أحد موضوعات التفاوض الذي يرغب المجتمع الدولي في تحقيقه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويتعنت فيه الأخير.

وأشار أبو الغيط إلى أن تجاهل القرارات الدولية، واستباق نتائج التفاوض تمثل عملا خاطئا وغير قانوني، وتعرقل بشدة فرص التوصل إلى سلام حقيقي قائم على حل الدولتين، على أساس حدود 4 حزيران/ يونيو عام 1967