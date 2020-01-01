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الشرطة تقبض على شخص بحوزته جهاز للتنقيب عن الآثار في جنين

السبت 05 سبتمبر 2020 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص بحوزته جهاز للتنقيب عن الآثار في جنين



جنين /سما/

 قبضت الشرطة، اليوم، على شخص بحوزته جهاز للتنقيب عن الآثار والمعادن في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبعد ورود معلومات حول وجود أعمال حفر وتنقيب عن آثار وحيازة شخص لجهاز يُستخدم للتنقيب عن المعادن في منزله بإحدى بلدات محافظة جنين، توجهت على الفور قوة من فرع شرطة السياحة والآثار تساندها قوة من مركز شرطة ميثلون إلى منزل المشتبه به، وقامت بتفتيش المنزل حسب الأُصول، وعُثر على جهاز للتنقيب عن المعادن وبعض من الكسر الفخارية والحجارة، وبسماع أقوال المشتبه به أفاد بأنه يحوز هذا الجهاز، وأنه من قام بعملية الحفر في ساحة منزله.

وأكدت الشرطة توقيف المشتبه به وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أُصولاً.

#الشرطة #التنقيب عن الآثار #جنين

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