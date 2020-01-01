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لقاء في بلدية نابلس يبحث العجز المائي في عدد من القرى المحيطة

السبت 05 سبتمبر 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء في بلدية نابلس يبحث العجز المائي في عدد من القرى المحيطة



نابلس /سما/

 عقد في بلدية نابلس، اليوم السبت، لقاء ضم ممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية، ورئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، بحضور مدير دائرة المياه والصرف الصحي المهندس عماد المصري.

وتم خلال اللقاء بحث قضية العجز المائي في عدد من القرى المحيطة لمدينة نابلس، خاصة المنطقة الغربية، في ظل محدودية مصادر المياه.

وأبدى المهندس طبيلة الاستعداد التام للتعاون مع سلطة المياه في ايجاد الحلول المناسبة لحل مشكلة نقص المياه في المنطقة بالكامل، واكد على ضرورة دراسة الوضع المائي من اجل الخروج بخطة استراتيجية تساعد على الحل للاعوام القادمة.

كما أكد طبيلة احترامه والتزامه بجميع الاتفاقيات الموقعة مع سلطة المياه فيما يخص موضوع تزويد القرى المحيطة من مصادر مياه بلدية نابلس.

#بلدية نابلس

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