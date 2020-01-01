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تنمية غزة تتحدث عن مستجدات صرف المنحة القطرية ومخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة

السبت 05 سبتمبر 2020 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنمية غزة تتحدث عن مستجدات صرف المنحة القطرية ومخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة



غزة /سما/

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أن الترتيبات لا تزال جارية حتى اللحظة لصرف المنحة القطرية الـ 100$، وفور تحديد اليه الصرف والمستفيدين والمعايير سيتم الإعلان عنها عبر منصات الوزارة الرسمية.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت في حديث مع إذاعة "الأقصى" المحلية، أن صرف المنحة القطرية لا يتعلق فقط بوزارة التنمية الاجتماعية ولكن يتم التنسيق أيضا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للصرف مع اللجنة القطرية.

,في سياق أخر، قالت الكحلوت إن وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت خطة للوصول إلى 50 ألف أسرة متضررة من إعلان حالة الطوارئ ومنع التجول في قطاع غزة.

وأضافت "لن نستطيع حصر جميع الأسر المتضررة، وفي الأيام القادمة سنفتح خط مجاني من قبل الوزارة لتلقي اتصالات المواطنين مباشرة".

وتمنت الكحلوت في الأيام القادمة زيادة حجم المساعدات من الجهات المختلفة لنتمكن من توصيلها لأكبر عدد من الأسر لحين الخروج من هذه الضائقة.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة أنه لا علاقة لوزارة التنمية الاجتماعية حول ما نشر لموعد صرف رواتب شهداء وجرحى مسيرات العودة.

وأوضحت  ، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة وما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن موعد الصرف عارٍ عن الصحة.

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