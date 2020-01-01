هنية: متفقون مع لبنان على رفض صفقة القرن ودعم المقاومة

بيروت /سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "إن هناك اتفاقاً في الموقف مع لبنان على أن صفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولا يمكن التعاطي معها أبدًا أو أن تكون مدخلًا بأي حال لحل الصراع".



وأضاف هنية في مؤتمر بعد لقائه الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، عزام الأيوبي، السبت "متفقون أن خطة الضم هي جزء من مشاريع باطلة لا تغير الحقائق الدينية والتاريخية والجغرافية والإنسانية لفلسطين والقدس، بما تضم من مقدسات إسلامية ومسيحية".



وتابع "وجدنا إسناداً لخط الصمود والمقاومة في فلسطين المحتلة، ونؤكد أنه الخط الذي يمكن أن يقصر الطريق، نحو تحرير فلسطين والقدس".



واستعرض هنية واقع الشعب الفلسطيني في لبنان، لافتًا إلى وجود اتفاق على رفض التوطين، ورفض الوطن البديل أو التنازل عن حق العودة مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بحياة كريمة في مرحلة الوجود المؤقت، في كل مكان يتواجد فيه بالأردن ولبنان ومصر، وغيرها من الدول العربية.



وشدد على الرفض التام للتطبيع مع الاحتلال، واعتبار أن اتفاقات التطبيع، تؤدي إلى تكريس الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة.



ووجه نداءً إلى العرب قائلًا: "نداؤنا لإخواننا العرب، وقف التطبيع، وعدم السماح للاحتلال بالتغول في المنطقة، بأي شكل من الأشكال".



وفي سياق آخر، أكد هنية على التضامن الكامل مع شيخ الأقصى، الأسير الشيخ رائد صلاح، المعتقل بسبب دوره ودفاعه عن القدس والأقصى.



