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شرطة نابلس تفض حفلات زفاف وتقبض على مخالفين لاجراءات الطوارئ

السبت 05 سبتمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة نابلس تفض حفلات زفاف وتقبض على مخالفين لاجراءات الطوارئ



رام الله /سما/

فضت الشرطة بإسناد من الأجهزة الأمنية عدة حفلات زفاف بارجاء مختلفة من المحافظة، وألقت القبض على اثنين لمخالفتهما اجراءات الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة والاجهزة الأمنية وفي إطار سعيها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا وتنفيذا للقرارات الحكومية القاضية بمنع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات منعاً لتفشي الفيروس، فقد فضت حفلاً في بلدة تل وآخر في جماعين وثالث في سالم، وقبضت على مشرف صالة افراح في النصارية، وعلى مغنٍ احيا حفلا في تلفيت.

واضافت أن الشرطة كثفت من متابعتها لصالات الأفراح وحفلات الزفاف، وتواصلت من العديد من أصحابها لإلغاء حجوزات حفلات زبائنها.

#الشرطة

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