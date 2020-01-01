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خلال ساعة.. تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة

السبت 05 سبتمبر 2020 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال ساعة.. تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي الثانية خلال الساعة الماضية، بعد وفاة مواطن من شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب: "وفاة المواطنة خضرة أبو عودة (74 عاماً) من شمال قطاع غزةـ جراء إصابتها بفيروس كورونا وهي مريضة أورام".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، وفاة المواطن ناهض حسن عيسى (55 عاماً) من جباليا شمال قطاع غزة، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي مقتضب، أن صحة المواطن عيسى، كانت حرجة، وكان تحت التنفس الصناعي بالعناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي. 
 

#غزة #وفيات كورونا #فيروس كورونا #كورونا في غزة

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