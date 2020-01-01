  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المطران حنا يطالب بالتدخل العاجل لإنهاء حصار غزة

السبت 05 سبتمبر 2020 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطران حنا يطالب بالتدخل العاجل لإنهاء حصار غزة



القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع  غزة بشكل جذري، لمعاناته من "وضع كارثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة".

وقال حنا في تصريح صحفي: "نحن بشكل يومي نتلقى الرسائل والاتصالات من أهلنا في قطاع غزة، والذين يصفون أحوالهم وما يمرون به، خاصة في ظل وباء الكورونا الذي زاد من معاناتهم".

وأضاف "إنها معاناة لا يمكن أن توصف بالكلمات ووضع إنساني كارثي، وهنالك حاجة لمد يد العون والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من هذا الوباء وتبعاته وهم يعانون أصلًا من الحصار وسياسات الاحتلال الظالمة".

ودعا الجهات المعنية، إلى الوقوف بجانب سكان غزة، وخاصة في ظل القرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذت بهدف محاصرة وباء "كورونا"،  وإنهاء الحصار بشكل جذري وليس بحلول مؤقتة.

#المطران حنا #حصار غزة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

خطبة السديس بالحرم تثير جدلا.. تمهيد للتطبيع ؟ (شاهد)

الاعلامي الحكومي بغزة: اضافة 70 ألف أسرة جديدة للاستفادة من المنحة القطرية

هآرتس: بهذا تضمن إسرائيل وجودها إلى الأبد وتدخل جامعة الدول العربية

وزير الجيش الاسرائيلي: استمرار الهدوء على جبهة غزة مرهون بشرطين ..!

معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجري بين الطرفين..

بحضور بن زايد وترامب ونتنياهو.. توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في هذا الموعد..

الصحة بغزة : وفاة مواطن من جباليا اثر اصابته بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

خلال ساعة.. تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة

الصحة : 5 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و224 حالة تعاف

u

العدل الأمريكية : اعتقال اثنين من عناصر منظمة يمينية في أمريكا لتواصلهما مع حماس

الصحة : تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

20200905085452

بحضور بن زايد وترامب ونتنياهو.. توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في هذا الموعد..