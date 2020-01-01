المطران حنا يطالب بالتدخل العاجل لإنهاء حصار غزة

القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، اليوم السبت، بالتدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل جذري، لمعاناته من "وضع كارثي بكل ما تعنيه هذه الكلمة".

وقال حنا في تصريح صحفي: "نحن بشكل يومي نتلقى الرسائل والاتصالات من أهلنا في قطاع غزة، والذين يصفون أحوالهم وما يمرون به، خاصة في ظل وباء الكورونا الذي زاد من معاناتهم".

وأضاف "إنها معاناة لا يمكن أن توصف بالكلمات ووضع إنساني كارثي، وهنالك حاجة لمد يد العون والمساعدة لأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من هذا الوباء وتبعاته وهم يعانون أصلًا من الحصار وسياسات الاحتلال الظالمة".

ودعا الجهات المعنية، إلى الوقوف بجانب سكان غزة، وخاصة في ظل القرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذت بهدف محاصرة وباء "كورونا"، وإنهاء الحصار بشكل جذري وليس بحلول مؤقتة.