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محكمة مصرية تلغي الحكم بحبس حسام حبيب لمدة عام

السبت 05 سبتمبر 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة مصرية تلغي الحكم بحبس حسام حبيب لمدة عام



وكالات / سما /

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إلغاء الحكم بحبس الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لمدة عام بتهمة الاعتداء على المنتج ياسر خليل بالضرب والشروع في قتله.

ويأتي هذا بعد استئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى تقدّمت به النيابة العامة مطالبةً بتبرئة حبيب.

ويشار إلى أن حسام ردّ في وقت سابق على التهمة بالقول أمام المحكمة إن الواقعة حدثت في 5 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي.

وأفاد بأنه توجه إلى مجمع “لانوفا فيستا” السكني محل إقامة خليل برفقة عدد من الأصدقاء.

وقال إن المدّعي رد عليه من هاتف الأمن الداخلي ورفض مقابلته فغادر قبل أن يتلقى اتصالاً من صديق للأخير يُدعى محمد سرور أبلغه بالرغبة في حل الخلاف ودّياً، وطلب عقد لقاء في ميدان الرحاب قبل أن يتم الانتقال إلى مكتب ياسر.

وأضاف أنه فوجئ بالاعتداء عليه لحظة وصوله حيث جذبه الأخير من ملابسه ولكمه على أنفه.

وأظهر تقرير طبّي حينها إصابة حبيب بكسر في الحاجز الأنفي مع تورم وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم.

#محكمة مصرية #حسام حبيب

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