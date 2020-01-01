إبنة رجاء الجداوي تنشر صورة عن مهر والدتها

وكالات / سما /

نشرت ​أميرة مختار​ إبنة الممثلة المصرية الراحلة ​رجاء الجداوي​ عبر صفحة الأخيرة الخاصة التي تستخدمها هي حالياً، صورة عن مهر والدتها الذي يبلغ 254 قرشاً.

وبدت ورقة الـ25 قرشاً مكتوب عليها رسالة من زوج الجداوي كابتن حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، إذ أعرب حينها عن حبه الشديد لزوجته.

وعلّقت أميرة على الصورة: "مهر مامي (أحلي قصص الحب)".

يشار إلى أن الجداوي توفيت بعد معاناة مع ​فيروس كورونا​، لمدة 43 يومًا، وذلك في الساعات الأولى من صباح الأحد الـ5 من شهر تموز/يوليو.