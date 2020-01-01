الصين تطور حاسوبا متقدما يشبه دماغ الإنسان

وكالات / سما /

طور باحثون في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين حاسوبا يشبه دماغ الإنسان ويضم 100 مليون خلية عصبية، حيث يعد الأول من نوعه في البلاد.

وبشكل مشترك، عرضت كل من جامعة تشجيانغ ومختبر تشجيانغ مؤخرا الحاسوب المتقدم الجديد والذي يحمل اسم داروين ماوس (فأر داروين).

وقال تشو شي تشيانغ، مدير مختبر تشجيانغ، إن هذا الجهاز فائق التكنولوجيا يضم 792 من رقائق داروين من الجيل الثاني الشبيهة بالدماغ والتي طورتها جامعة تشجيانغ، مضيفا إنه يدعم 120 مليون خلية عصبية متصاعدة وقرابة 100 مليار وصلة عصبية، وهو ما يعادل عدد الخلايا العصبية في دماغ فأر، بينما يصل متوسط استهلاك الطاقة في الحاسوب إلى ما بين 350 إلى 500 واط فقط.

وقال بان قانغ، قائد فريق البحث، من كلية علوم وتكنولوجيا الحاسب الآلي بجامعة تشجيانغ: "تماما كبناء الكتل، قمنا بدمج 792 شريحة حوسبة شبيهة بالدماغ في هيكل خادم ثلاثي المستويات لبناء حاسوب قوي مثبت على أرفف ويشبه الدماغ".

من جهة أخرى، طور الفريق أيضا نظام تشغيل مصمما خصيصا للحواسيب الشبيهة بالدماغ، يحمل اسم داروين أو.إس، والذي يحقق إدارة وتنظيما فعالين لموارد أجهزة الحاسوب ويدعم عمليات وتطبيقات الحواسيب الشبيهة بالدماغ.

وبحسب باحثين، فإن الحوسبة الشبيهة بالدماغ تشير إلى استخدام الأجهزة والبرمجيات لمحاكاة هيكل وآلية تشغيل الشبكة العصبية للدماغ وبناء نموذج ذكاء اصطناعي جديد. وتعد هذه بمثابة بنية حوسبية مبتكرة وتمثل إحدى أهم الطرق لحل مشاكل معقدة ذات صلة بالحوسبة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف بان أن هذا النوع من الحواسيب الشبيهة بالدماغ قادر على إجراء العديد من المهام الذكية، مثل تمكين التعاون بين عدة روبوتات في محاكاة لعمليات الإنقاذ ومكافحة الفيضانات، ومحاكاة مناطق مختلفة من الدماغ وتوفير أدوات محاكاة أسرع وأوسع نطاقا للبحوث العلمية. وإلى جانب ذلك، فإنه ساعد أيضا على "كتابة العقل" من خلال الفك الآني لشفرات إشارات الرسم الكهربي للمخ.

وأوضح بان أنه "من خلال محاكاة الدماغ البشري، سنكون قادرين على فهم مبادئ عمل أجزاء مختلفة من الدماغ، ما سيساعد على علاج أمراض دماغية معينة لا يمكن تشخيصها من خلال المقاربات الطبية الحيوية"، مضيفا أنه "في المستقبل، سيكون للحواسيب الشبيهة بالدماغ آفاق تطبيقية أوسع بما في ذلك المجالات الثلاثة الرئيسية المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وعلوم الدماغ وأمراض الدماغ".

وقال وو تشاو هوي، أكاديمي من الأكاديمية الصينية للعلوم ورئيس جامعة تسينغهوا: "من المتوقع أن تبرز الحوسبة الشبيهة بالدماغ كنمط هام للحوسبة في المستقبل".

وأضاف وو: "هذا هو أحدث إنجاز لمشروع بحوث علوم الدماغ والذكاء الاصطناعي "الذي يشار إليه باسم مشروع العقل المزدوج). ومن خلال محاكاة هيكل الدماغ وآليته، فإن هذا المشروع من المتوقع أن يطور هيكلا حاسوبيا جديدا يقود المستقبل على نحو جيد".