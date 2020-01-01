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الخارجية تعلن عن فتح التسجيل للمغادرين من الوطن إلى عدد من الدول

السبت 05 سبتمبر 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن عن فتح التسجيل للمغادرين من الوطن إلى عدد من الدول



رام الله / سما /

أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم السبت، عن توفر عدد من الرحلات امام العالقين في الوطن الراغبين في المغادرة الى اعمالهم ودراستهم واسرهم في عدة دول.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، أن الرحلات المتوفر هي: فرانكفورت بترايخ 9/8، والقاهرة 9/9، ولارنكا في 9/10، ولندن في 9/13، داعية الراغبين في السفر على متن اية رحلة من الرحلات المذكورة التسجيل عبر الرابط الالكتروني التالي: http://www.mofa.pna.ps/evacuation.

وبينت أن التسجيل على الرابط المذكور اعلاه للمغادرين على رحلة الملكية الى فرانكفورت، والقاهرة، ولارنكا، ولندن، يبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت 5/9، ويغلق التسجيل الالكتروني للمغادرين على رحلة فرانكفورت في تمام الساعة 9 من صباح يوم غد الاحد.

وأشارت إلى أن التسجيل للمغادرين على رحلة القاهرة المذكورة اعلاه يغلق في تمام الساعة الحادية عشر ظهر يوم الاحد 9/6، ويغلق التسجيل امام الراغبين في السفر على رحلة لارنكا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 9/7، في حين يغلق التسجيل للمغادرين الى لندن في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين المقبل 9/7.

ولفتت الخارجية إلى أنه في حال وجود مرافقين للراغبين في السفر على هذه الرحلات التأكد من اضافة بياناتهم في الخطوة الرابعة والضغط على اضافة مرافق.

#وزارة الخارجية

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