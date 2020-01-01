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الصحة : 5 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و224 حالة تعاف

السبت 05 سبتمبر 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 5 وفيات و433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و224 حالة تعاف



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة و433 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 224 مُصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 3697 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الكيلة إن حالات الوفاة سجلت مواطنين من محافظة قلقيلية (44 و67 و70 عامًا)، ومواطنين من محافظة الخليل (67 و75 عامًا).

رأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (34)، محافظة نابلس (75)، محافظة بيت لحم (51)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (6)، أريحا والأغوار (18)، طوباس (13)، طولكرم (12)، قطاع غزة (110)، ضواحي القدس (43)، فيما لم ترد معلومات حول الإصابات في مدينة القدس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (141)، محافظة سلفيت (12)، محافظة جنين (5)، محافظة نابلس (52)، محافظة طوباس (5)، محافظة طولكرم (9).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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