الاحتلال يواصل إغلاق طريقا زراعيا في بلدة سنجل شمال رام الله لليوم الثالث على التوالي

رام الله / سما /

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق طريق زراعي في بلدة سنجل شمال رام الله بالسواتر الترابية، لليوم الثالث على التوالي.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة ، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال أغلقت طريق وادي جرار في الجهة الغربية من البلدة، والتي تخدم أراضي زراعية تقدر بـ 4 آلاف دونم، تعود لأهالي بلدتي سنجل وعبوين، علما أن مستوطنين أقاموا قبل نحو أسبوع خيما وبركسات في منطقة الرفيد القريبة من البلدة، بهدف إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بمحاذاة مستوطنة "معاليه ليفونا".

وأشار طوافشة الى أن سلطات الاحتلال تسعى لإغلاق كافة المداخل المؤدية للبؤرة الاستيطانية الجديدة، لافتًا الى أن هذا الإغلاق سيلحق ضررا كبيرا بالمزارعين، خاصة مع اقتراب موسم الزيتون.