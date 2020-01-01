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استياء أمريكي من تمسك لبنان بشروطها حول ترسيم الحدود مع إسرائيل

السبت 05 سبتمبر 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
استياء أمريكي من تمسك لبنان بشروطها حول ترسيم الحدود مع إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، أبدى انزعاجه من تمسك لبنان بشروطه حيال ترسيم الحدود مع إسرائيل.
 
وبحسب القناة، قالت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن شينكر التقى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان وناقش هذا الملف، ووصفت المصادر أجواء اللقاء بغير إيجابية.
 
وبحسب الصحيفة فان الولايات المتحدة تطالب بفصل الترسيم البري والبحري وتحديد مهلة زمنية للتفاوض.
 
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أفادت أن المسؤول الأمريكي ديفيد شينكر، نقل رسالة من إسرائيل إلى لبنان، مفادها أنها تعارض المقترح اللبناني بالنسبة لترسيم الحدود المائية بين البلدين، وأكد أن التغييرات لن تحصل إلا بموافقة إسرائيلية.
 
كما التقى شينكر ممثلي منظمات المجتمع المدني والنواب المستقلين في بيروت، الذين أوضحوا أن بلادهم بحاجة إلى إصلاحات وتغيير، وأكد لهم المسؤول الأمريكي، أنه لن يكون هناك دعم مالي للبنان من دون إصلاحات.
 
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون، استقبل شينكر أمس وجرى التداول في سبل التعاون بين جيشي البلدين.
 
من جهة أخرى، نقلت أوساط سياسية في واشنطن أن أي حلول لأزمة لبنان لن تكون قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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