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رسمياً.. ريال مدريد يُرسل سيبايوس إلى آرسنال

السبت 05 سبتمبر 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. ريال مدريد يُرسل سيبايوس إلى آرسنال



وكالات / سما /

أعلن نادي ريال مدريد، قبل قليل، عن انتقال لاعبه داني سيبايوس إلى آرسنال على سبيل الإعارة، وذلك في ظل تحركات الفريق اللندني لتعزيز صفوفه قبل بدء الموسم الجديد.

وكان داني سيبايوس قد لعب في صفوف آرسنال خلال الموسم الماضي، ولكنه عاد إلى ريال مدريد هذا الصيف، وخاض بعض الحصص التدريبية تحت قيادة زين الدين زيدان، قبل أن يُقرر النادي إعارته مرة أخرى إلى المدفعجية.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي نشره قبل قليل: “وافق ريال مدريد على إعارة داني سيبايوس إلى آرسنال لمدة موسم واحد، أي حتى 30 يونيو 2021”.

وشارك داني سيبايوس في 37 مباراة مع آرسنال في مختلف المسابقات، وبصم على مستويات جيدة، كما أنهى الموسم، بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي.

أما رفقة ريال مدريد، فقد شارك سيبايوس في في 56 مباراة، حقق خلالها 40 انتصاراً و4 تعادلات و12 هزيمة، فيما سجل 5 أهداف وحقق 4 بطولات.

#ريال مدريد #آرسنال #سيبايوس

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