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والد ميسي في حالة غضب شديد بعد قرار بقاء نجله في برشلونة

السبت 05 سبتمبر 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
والد ميسي في حالة غضب شديد بعد قرار بقاء نجله في برشلونة



وكالات / سما /

أعلن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني يوم أمس الجمعة بقائه في الإقليم الكتالوني الموسم القادم 2020/2021.

وتواجد ليونيل ميسي في مقابلة حصرية مع موقع “جول العالمي” حيث أعلن رسمياً مصير مستقبله الموسم القادم ببقائه في نادي برشلونة وعدم رحيله هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن يبدو أن أكثر الغاضبين من قرار بقاء ليونيل ميسي في برشلونة على الأقل لعام آخر هو والده ووكيل أعماله خورخي ميسي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه تم مقابلة خورخي ميسي قبل إعلان نجله بقائه داخل النادي الكتالوني لعام آخر وفشل رحيله هذا الصيف.

وأفادت الموندو أن خورخي ميسي رد قائلاً على سؤال بقاء نجله من عدمه ” لا أعلم، لا أعلم لن أتحدث”.

#برشلونة #ميسي

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