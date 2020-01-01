العدل الأمريكية : اعتقال اثنين من عناصر منظمة يمينية في أمريكا لتواصلهما مع حماس

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة القضاء الأميركية، الجمعة، أنّ أميركيَّين ينتميان إلى حركة "بوغالو" اليمينية اعتُقلا بعد أن سعيا إلى "توحيد جهودهما" مع حركة حماس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مايكل سولومون (30 عامًا) وبنجامين تيتر (22 عامًا) وُجهت إليهما تهمة "محاولة تقديم دعم مادي لجماعة أجنبية".

وقد برز هؤلاء في أعقاب وفاة جورج فلويد الأميركي من أصل إفريقي الذي مات اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 أيار/مايو في مينيابوليس.

وأشارت الوزارة إلى أن السلطات رصدت سولومون وتيتر اللذين يقولان إنّهما عضوان في "بوغالوس بويْز"، خلال التظاهرات.

وثم اتصل الرجلان بمخبر شرطة اعتقادًا منهما بأنه ممثل لحركة حماس في الولايات المتحدة. وبحسب وزارة العدل، فقد عرضا أن يعملا "كمرتزقة" للحركة الفلسطينية وأن يزوداها بسلاح مقابل الحصول على تمويل لمنظمتهما.

وقد اعتُقِلا بعد تسليمهما كاتمات صوت إلى عميلٍ سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عرف عن نفسه بأنه أحد كوادر حماس.