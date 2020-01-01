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هيئة الأسرى: الحر الشديد يجتاح السجون ويحول المعتقلات الصحراوية الى جحيم

السبت 05 سبتمبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الحر الشديد يجتاح السجون ويحول المعتقلات الصحراوية الى جحيم



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة العالية حولت حياة الأسرى في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جحيم خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، انه ومع دخول موجة الحر الشديد التي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوع، أدى ذلك الى مضاعفة معاناة الأسرى عشرات المرات، بسبب الحرارة والرطوبة، وقلة التهوية خاصة في السجون الصحراوية والساحلية، كالنقب، ونفحة، وعسقلان، والدمون، وجلبوع، وغيرها.

واضافت، في كثير من السجون لا تسمح ادارة المعتقلات للأسرى بشراء الهوايات، وتتعمد قطع المياه عنهم، وحرمانهم من الماء البارد، في أقسام العزل الانفرادي والزنازين الضيقة، بحيث تصبح ظروف الاحتجاز جهنمية.

وبينت، ان ذلك يتزامن مع انتشار الحشرات والقوارض في العديد من المعتقلات، ومراكز التوقيف القذرة، وعديمة النظافة، "كحوارة، وعصيون، والجلمة"، وانتشار الروائح الكريهة بداخلها.

#هيئة الأسرى #الحر

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