وفق بروتوكول صحي .. الطلبة يعودون غدا للمدارس

رام الله / سما /

اعتبارًا من صبيحة يوم الأحد، يتوجه صبيحة يوم غد الأحد، نحو مليون و350 ألف طالب، إلى مقاعدهم الدراسية، مع بدء العام الدراسي الجديد، وفق إجراءات صحية ووقائية عالية.

وسيتلقى طلبة الصفوف الذين لم يلتحقوا بالدوام دروسهم عن بعد، وسيكون الدوام موزعًا بالمناصفة على أيام الأسبوع، حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الإثنين والأربعاء.

وستكون العملية التعليمية خاضعة للتقييم الدائم في ضوء تطورات الحالة الوبائية، ويشمل القرار المدارس الخاصة والأهلية وتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وكانت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة، أصدرت قبل أيام، بروتوكولًا صحيًا خاصًا بعودة الطلبة للمدارس، للحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والعاملين وتسهيلًا لوصولهم للمدارس ورياض الأطفال، في ظل مرحلة التكيف مع فيروس "كورونا".

يذكر أن مجلس الوزراء صادق في جلسته نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، على خطة العودة للمدارس بشكل متدرج، والتي ستبدأ يوم غد، للمرحلة الابتدائية للصفوف (1-4)، يتبعها الصفوف (5-11) بعد أسبوعين، بحيث يكون الدوام وفق نموذج التعليم المدمج بنصف عدد الطلبة في كل يوم دوام.