تعرف على القائمة محدثة لأسعار الخضروات والدجاج

غزة / سما /
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم السبت، قائمة أسعار الخضروات والدجاج، وما زالت الأسعار محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة.
بصل: 1.7 شيكل للكيلو
كوسا: 1 شيكل للكيلو
باذنجان: 1 شيكل للكيلو
بطاطس: 1.6 شيكل للكيلو
فلفل: 2 شيكل للكيلو
طماطم: 1.3 شيكل للكيلو
خيار: 1.8 شيكل للكيلو
جزر: 1 شيكل للكيلو
ثوم: 8 شيكل للكيلو
ملفوف: 2 شسكل الرأس
زهرة: 4 شيكل الرأس
قرع: 2 شيكل للكيلو
ليمون: 3.3 شيكل للكيلو
ملوخية: 1 شيكل للكيلو
فاصولياء: 2 شيكل للكيلو
بيض: 9 شيكل الكرتونة
دجاج: 9 شيكل للكيلو
لحمة: 35 شيكل للكيلو