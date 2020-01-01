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تعرف على القائمة محدثة لأسعار الخضروات والدجاج

السبت 05 سبتمبر 2020 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على القائمة محدثة لأسعار الخضروات والدجاج



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم السبت، قائمة أسعار الخضروات والدجاج، وما زالت الأسعار محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة.

بصل: 1.7 شيكل للكيلو 

كوسا: 1 شيكل للكيلو 

باذنجان: 1 شيكل للكيلو 

بطاطس: 1.6 شيكل للكيلو 

فلفل: 2 شيكل للكيلو 

طماطم: 1.3 شيكل للكيلو 

خيار: 1.8 شيكل للكيلو 

جزر: 1 شيكل للكيلو 

ثوم: 8 شيكل للكيلو 

ملفوف: 2 شسكل الرأس 

زهرة: 4 شيكل الرأس 

قرع: 2 شيكل للكيلو 

ليمون: 3.3 شيكل للكيلو 

ملوخية: 1 شيكل للكيلو 

فاصولياء: 2 شيكل للكيلو 

بيض: 9 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو 

لحمة: 35 شيكل للكيلو 

#الدجاج #الخضروات

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