تعرف على القائمة محدثة لأسعار الخضروات والدجاج

غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم السبت، قائمة أسعار الخضروات والدجاج، وما زالت الأسعار محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة.

بصل: 1.7 شيكل للكيلو

كوسا: 1 شيكل للكيلو

باذنجان: 1 شيكل للكيلو

بطاطس: 1.6 شيكل للكيلو

فلفل: 2 شيكل للكيلو

طماطم: 1.3 شيكل للكيلو

خيار: 1.8 شيكل للكيلو

جزر: 1 شيكل للكيلو

ثوم: 8 شيكل للكيلو

ملفوف: 2 شسكل الرأس

زهرة: 4 شيكل الرأس

قرع: 2 شيكل للكيلو

ليمون: 3.3 شيكل للكيلو

ملوخية: 1 شيكل للكيلو

فاصولياء: 2 شيكل للكيلو

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو

لحمة: 35 شيكل للكيلو