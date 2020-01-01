أبرز عناوين الصحف الفلسطيينة

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث ( الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم بإعلان حالة الطوارئ وقرار بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين.

كما تناولت تسجيل 3 وفيات و806 إصابات بـ"كورونا" في محافظات الوطن، ووفد وزاري يصل غزة للاطلاع على الحالة الوبائية واحتياجات القطاع الصحية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ وقرارا بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين

الرئيس يعزي بوفاة العالم الفلسطيني الكبير أنطوان زحلان ويمنح اسمه أعلى وسام فلسطيني

استمرار تأثير الموجة الشديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

رؤساء جامعات ونقابات واتحادات: نقف خلف الرئيس في مساعيه لرص الصف الوطني

3 وفيات و806 إصابات بـ"كورونا".. ووفد وزاري يصل غزة للاطلاع على الحالة الوبائية واحتياجات القطاع الصحية

إصابات بالرصاص والاختناق قرب حبلة وفي كفر قدوم ودير أبو مشعل

تركيا ترحب بانعقاد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل

عشيرة الجبور العراقية ترحب باجتماع الأمناء العامين للفصائل ومخرجاته برئاسة الرئيس

إسرائيل تقرر إغلاق 30 منطقة بدءا من الاثنين لمكافحة كورونا

الصحة العالمية تبدد الآمال بالتوصل للقاح سريع ضد كورونا

"الأونروا" تطلق مناشدة بقيمة 94.6 مليون دولار للاستمرار بالاستجابة لجائحة كورونا

465 إصابة منذ بدء جائحة كورونا بين أبناء شعبنا في لبنان

"الأيام":

الرئيس يمدد إعلان حالة الطوارئ ويغلط عقوبة الاعتداء على الموظفين

إصابة 3 عمال برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

إصابات في مواجهات كفر قدوم ودير أبو مشعل وفي اعتداء مستوطنين على مركبة قرب ترمسعيا

غزة: الوفد الوزاري يبدأ مهمته لمتابعة الوضع الوبائي والصحي

إغلاق بيت فوريك وتمديد إغلاق حارس.. تسجيل قفزة جديدة في أرقام وباء كورونا: وفاة ثلاثة مواطنين ورصد 806 إصابات

أكثر من 8 آلاف شخص أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

"الصحة العالمية": لقاح "كورونا" لن يتوافر على نطاق واسع قبل منتصف 2021

ترامب: صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس وكوسوفو ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

رئيس الكنيست: الضم إن حدث لن يخالف الاتفاق مع الإمارات

مسؤولون أميركيون: نتنياهو وافق سرًا على صفقة الأسلحة المتطورة للإمارات

"القدس":

مواجهات في الخليل وكفر قدوم.. اقتحام دير أبو مشعل وإصابات بالرصاص في قلقيلية

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما.. 3 وفيات و806 إصابات جديدة بكورونا الرئيس يصدر قرارا بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على الموظفين الرسميين

ترحيب باجتماع الأمناء العامين ودعوات لتطبيق قراراته

الآلاف يؤدون صالة الجمعة في الأقصى وسط إجراءات صحية مشددة

ترمب ونتنياهو يتفقان مع صربيا وكوسوفو على تطبيع العلاقات مع إسرائيل

70 الف أسرة جديدة في القطاع أضيفت للمنحة القطرية

اللوبي الإسرائيلي - الأميركي يفتتح مكتبا له في الإمارات

منظمة الصحة العالمية تقول إنها لن تعتمد أي لقاح إن لم يكن فعالا وآمنا