الصحة : تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

نشرت وزارة الصحة ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة ليوم السبت 5/9/2020
- عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1562 عينة
- الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 110 ) حالة من داخل المجتمع.
- اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة منها/
- حالات نشطة حاليا 713
(687 من المجتمع و 26 من العائدين)
- متعافين 89
-وفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )
- غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة.
- الطواقم المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.
- احتواء الوباء كسر مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده
- نؤكد على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.
- وزارة الصحة تؤكد على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.