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الصحة : تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

السبت 05 سبتمبر 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة ليوم السبت 5/9/2020 

- عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1562 عينة

- الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 110 ) حالة من داخل المجتمع.

- اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 807 اصابة منها/

- حالات نشطة حاليا 713 
(687 من المجتمع و 26 من العائدين)
- متعافين 89 
-وفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

- غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية ومنحنى التفشي وخطة مواجهته في قطاع غزة.

- الطواقم المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

- احتواء الوباء كسر مسؤولية الجميع ويجب ان تتضافر الجهود من أجل كسر حلقات التفشي وتمدده

- نؤكد على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

- وزارة الصحة تؤكد على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.

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