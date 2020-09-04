خطبة السديس بالحرم تثير جدلا.. تمهيد للتطبيع ؟ (شاهد)

وكالات

أثارت مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها إمام الحرم المكي علي عبد الرحمن السديس، جدلا واسعا، بسبب ما قال مغردون إنها احتوت على تلميحات للتطبيع، ووجود سوابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع اليهود.



وقال السديس في خطبته: "إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية" معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.





مادامك ياسديس جعلت كل الجرائم التي ارتكبها الصهاينة واحتلالهم لمسرى الرسول عليه السلام مغفورا ودعوت لمعاملتهم معاملة حسنة تأليفا لقلوبهم مابال مقاصدك الحميدة وآراؤك الرشيدة لا تنطبق على المعتقلين وبقية المسلمين يالؤلؤة فريدة #السديس #التطبيع_خيانة

pic.twitter.com/8de89Em0Tf — عاتكة (@Attika09) September 4, 2020

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع، وقال مغردون، إن السديس، "تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم".