  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

خطبة السديس بالحرم تثير جدلا.. تمهيد للتطبيع ؟ (شاهد)

السبت 05 سبتمبر 2020 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطبة السديس بالحرم تثير جدلا.. تمهيد للتطبيع ؟ (شاهد)



وكالات

أثارت مقتطفات من خطبة الجمعة التي ألقاها إمام الحرم المكي علي عبد الرحمن السديس، جدلا واسعا، بسبب ما قال مغردون إنها احتوت على تلميحات للتطبيع، ووجود سوابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعامل مع اليهود.

وقال السديس في خطبته: "إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية" معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع، وقال مغردون، إن السديس، "تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم".

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. ايقاف صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

لهذا السبب .. كوخافي التقى شخصية فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

هآرتس: بهذا تضمن إسرائيل وجودها إلى الأبد وتدخل جامعة الدول العربية

وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز

وزير الجيش الاسرائيلي: استمرار الهدوء على جبهة غزة مرهون بشرطين ..!

وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة

معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجري بين الطرفين..

الأخبار الرئيسية

20200905085452

بحضور بن زايد وترامب ونتنياهو.. توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي في هذا الموعد..

" مسألة وقت فقط ".. خبراء إسرائيليون يرجحون عودة التصعيد مع حماس قريبا

20200905120345

وزير الاستخابرات الإسرائيليّ : سنضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات "F35" للإمارات

طبيب فلسطيني في "ووهان": غزة لديها فرصة وحيدة لمواجهة كورونا قبل وقوع الكارثة

الداخلية بغزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع...