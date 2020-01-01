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عريقات تعليقا على نقل سفارة صربيا إلى القدس: "فلسطين ضحية طموحات ترامب الانتخابية"

السبت 05 سبتمبر 2020 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات تعليقا على نقل سفارة صربيا إلى القدس: "فلسطين ضحية طموحات ترامب الانتخابية"



رام الله / سما /

اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،  إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالضغط على الدول لدفعها للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال عريقات في بيان صحفي "أظهرت إدارة الرئيس ترامب مرة أخرى التزامها التام بمخالفة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنكار الحقوق الفلسطينية من خلال الضغط على بعض الدول وتشجيعها للاعتراف بالضم غير الشرعي وغير القانوني بالقدس الشرقية المحتلة كعاصمة لإسرائيل".

وطالب الدول العربية والإسلامية وباقي دول العالم التي تلتزم بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر عريقات أن فلسطين "أصبحت ضحية للطموحات الانتخابية لترامب، ويبدو أن فريقه أصبح مستعدا للقيام بأي فعل مهما كانت آثاره التدميرية على إمكانية السلام ونظم القانون الدولي لأغراض النجاح في الانتخابات".

وتأتي تصريحات عريقات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم عن توصل إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو، واعتزام صربيا نقل سفارتها إلى القدس.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو "اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برئيس الوزراء نتنياهو خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي، وهنأ الزعيمين على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وكوسوفو".

وأضاف البيان أن هوتي أعلن خلال لقائه مع ترامب، أن بلاده ستفتح سفارة لها في القدس.

كما أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم أن صربيا ستنقل سفارتها إلى مدينة القدس.

وتأتي هذه التطورات بعد ثلاثة أسابيع من إعلان إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة عن التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بوساطة أمريكية.

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