وزير الاستخابرات الإسرائيليّ : سنضغط على الكونغرس لمنع بيع طائرات "F35" للإمارات

القدس المحتلة / سما /

ذكر وزير الاستخابرات الإسرائيليّ، إيلي كوهين، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "إسرائيل" ستضغط على الكونغرس الأميركي لمنع بيع طائرات للإمارات.

وقال: "سنعمل ضد منع أي بيع أسلحة من شأنها الإضرار بالتفوق العسكري لدولة إسرائيل، بما في ذلك طائرات F35".

وذكر كوهين خلال المقابلة، أن "التفوق الأمني الإسرائيلي في المنطقة مهم ويجب الحفاظ عليه".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في تصريحات خلال مؤتمر صحافي مشترك، جمَعه في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ والإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح حينها أن بلاده لديها علاقات عسكرية وطيدة مع الإمارات، وعليه ستواصل واشنطن فحص مسار صفقة الأسلحة وبيع الإمارات الطائرات للدفاع عن ذاتها من التحديد الإيراني، على حد تعبيره.

وكرر نتنياهو تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي حينها بشأن الاتفاق مع الإمارات، قائلا إن "الاتفاق مع الإمارات لا يشمل موافقة إسرائيل على أي صفقة أسلحة وأنه لا يعرف بمثل هذه الصفقة. وبعد الاجتماع نؤكد أن موقفنا لم يتغير".

وأضاف نتنياهو "لقد علمت من بومبيو، لقد سمعت التزاما قويا بأن الولايات المتحدة على أي حال ستضمن الميزة النوعية لإسرائيل. وقد ثبتت صحة ذلك على مدى أربعة عقود مع مصر، وعقدين مع الأردن. وقد أوفت الولايات المتحدة بهذا الالتزام وليس لدي شك في أنها ستفعل ذلك".

وكان رئيس مجلس "الأمن القومي" الإسرائيلي، مئير بن شبات، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، قد أدليا بتصريحات فضفاضة عن "السلام والازدهار" والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، من أبو ظبي، في اليوم الأخير من الشهر الماضي.