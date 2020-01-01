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طقس لاهب وجاف حتى الثلاثاء

السبت 05 سبتمبر 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس لاهب وجاف حتى الثلاثاء



رام الله / سما /

توقعت الارصاد الجوية أن يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد اليوم السبت لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجة مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجة مئوية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يستمر تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10درجه مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء: يتراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد مع استمرار الجو حار في معظم المناطق وشديد الحرارة في الأغوار ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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