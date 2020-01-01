مدير عام الشرطة يوجه رسالة مهمة للمواطنين في قطاع غزة

غزة / سما /

دعا مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح في رسالة موجهة للمواطنين في قطاع غزة وعناصر الشرطة الفلسطينية مساء اليوم لمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية .

وقال مدير عام الشرطة في رسالته : " مع تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة وفي ظل اتخاذنا لجملة الإجراءات الوقائية التي من شأنها منع وحصر انتشار هذا الوباء، فإننا نتقدم من أبناء شعبنا بجزيل الشكر والتقدير على تفهمهم لتلك الإجراءات ،وندعوهم لمزيد من التعاون والانسجام مع تلك الإجراءات لمنع انتشار هذا الوباء الذي أصاب العالم أجمع " .

وأضاف مدير عام الشرطة في رسالته : " كما وأنني أتقدم بجزيل الشكر من إخواني وأبنائي في جهاز الشرطة على تحملهم مسئولية العمل المضاعف ودورهم في الحفاظ على أبناء شعبنا ،وأدعوهم للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومراعاة احتياجات المواطنين " .