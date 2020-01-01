  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير عام الشرطة يوجه رسالة مهمة للمواطنين في قطاع غزة

الجمعة 04 سبتمبر 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الشرطة يوجه رسالة مهمة للمواطنين في قطاع غزة



غزة / سما /

دعا مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح في رسالة موجهة للمواطنين في قطاع غزة وعناصر الشرطة الفلسطينية مساء اليوم لمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية .

وقال مدير عام الشرطة في رسالته : " مع تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة وفي ظل اتخاذنا لجملة الإجراءات الوقائية التي من شأنها منع وحصر انتشار هذا الوباء، فإننا نتقدم من أبناء شعبنا بجزيل الشكر والتقدير على تفهمهم لتلك الإجراءات ،وندعوهم لمزيد من التعاون والانسجام مع تلك الإجراءات لمنع انتشار هذا الوباء الذي أصاب العالم أجمع " .

وأضاف مدير عام الشرطة في رسالته : " كما وأنني أتقدم بجزيل الشكر من إخواني وأبنائي في جهاز الشرطة على تحملهم مسئولية العمل المضاعف ودورهم في الحفاظ على أبناء شعبنا ،وأدعوهم للالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومراعاة احتياجات المواطنين " .

#الشرطة #محمود صلاح #فيروس كورونا #قطاع غزة #الاجهزة الامنية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. ايقاف صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

لهذا السبب .. كوخافي التقى شخصية فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز

هآرتس: بهذا تضمن إسرائيل وجودها إلى الأبد وتدخل جامعة الدول العربية

وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجري بين الطرفين..

الأخبار الرئيسية

طبيب فلسطيني في "ووهان": غزة لديها فرصة وحيدة لمواجهة كورونا قبل وقوع الكارثة

الداخلية بغزة: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع...

الاعلامي الحكومي بغزة: اضافة 70 ألف أسرة جديدة للاستفادة من المنحة القطرية

وزير الجيش الاسرائيلي: استمرار الهدوء على جبهة غزة مرهون بشرطين ..!

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً اعتبارا من اليوم