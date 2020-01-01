مسؤولون فلسطينيون لـ"روبرت أوبراين": شعبنا من يحدد قيادته وتدخل واشنطن مرفوض

رام الله / سما / الاناضول

شدد مسؤولون فلسطينيون، الجمعة، على رفض أي محاولة أمريكية لصناعة قيادة بديلة للشعب الفلسطيني أو للتدخل بالشأن الداخلي.

وقال هؤلاء، في أحاديث منفصلة للأناضول، إن الشعب الفلسطيني هو من يحدد قيادته، وأن واشنطن تريد فرض قيادة متواطئة مع “صفقة القرن”.

جاء ذلك ردا على تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، الخميس، دعا فيها إلى إيجاد قيادة فلسطينية من الجيل الجديد.

وقال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس محمود عباس، إن “الشعب الفلسطيني فقط يحدد قيادته وليس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا جماعته حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)”.

وأضاف شعث: “لا أحد يمثل الشعب غير رئيسنا وقيادتنا التي اجتمعت الخميس، بحضور أمناء الفصائل الفلسطينية جميعا في مدينتي رام الله وبيروت بالتزامن”.

وتابع: “لا نحتاج نصائح منهم (الولايات المتحدة)، قيادتنا منتخبة وهي الوحيدة التي تمثل الشعب الفلسطيني”.

واعتبر شعث تصريحات المسؤول الأمريكي، بأنها “جزء من المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية الخبيثة ضد شعبنا”.

بدوره، قال أمين عام المبادرة الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مصطفى البرغوثي، إن “الشرعية القيادية في فلسطين لا تكتسب إلا بالإخلاص لمصالح وقضيا الشعب، وعبر الانتخاب الديمقراطي”.

وأضاف البرغوثي: “لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل تقرران من يقود الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “تريد الولايات المتحدة أن تفرض قيادة متواطئة مع صفقة القرن وضد مصلحة شعبنا”.

ورأى أن “الولايات المتحدة وإسرائيل أدركتا أن صفقة القرن مرفوضة لذلك هم يحاولون الالتفاف على الموقف الفلسطيني الموحد”.

في السياق، وصف عضو المجلس المركزي بمنظمة التحرير، عمر حلمي الغول، تصريحات أوبراين بأنها “تحريض وإرهاب موجهة للقيادة الفلسطينية والشعب”.

وأضاف الغول: “هذا تدخل سافر وتهديد وتحريض في ذات الوقت، ردا على ثبات وصمود القيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات وفي طليعتها صفقة العار(صفقة القرن)”.

وشدد على أن تصريحات المسؤول الأمريكي، “تدخل فظ وسافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ونوع من الإرهاب للقيادة والشعب في آن”.

على ذات الصعيد، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة، إن “الشعب الفلسطيني هو الذي يحدد قيادته عبر صناديق الاقتراع وليس الإدارة الأمريكية”.

واعتبر الخضري، أن دعوة أوبراين “نابعة من صفقة القرن التي تستهدف حقوقنا المشروعة التي أقرتها القوانين والأعراف الدولية”.

والخميس، دعا أوبراين إلى إيجاد قيادة فلسطينية من الجيل الجديد، خلال تصريح له في برنامج “ذا هاغ هويت راديو شو” الإذاعي الأمريكي عبر الإنترنت.

وقال إن “المشكلة تكمن في بعض القيادات القديمة المتحصنة بمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وأضاف: “نحتاج إلى جيل جديد من القادة الفلسطينيين، شبان يريدون مستقبلا رائعا بجانب أشقائهم العرب وجيرانهم الإسرائيليين”.

وهذه ثاني دعوة مشابهة لمسؤول أمريكي خلال يومين، إذ قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، في تصريحات لقناة “الجزيرة” الفضائية، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى “قيادة قادرة على تحقيق حياة أفضل”.

وتأتي هذه الدعوات بعد رفض القيادة والفصائل الفلسطينية خطة “صفقة القرن” الأمريكية المزعومة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتضمن الخطة، التي اعتبرت مجحفة بحق الفلسطينيين، إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

(الأناضول)