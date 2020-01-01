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"الخارجية": 244 حالة وفاة و5817 إصابة و1969 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الجمعة 04 سبتمبر 2020 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 244 حالة وفاة و5817 إصابة و1969 حالة تعافي في صفوف جالياتنا



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، تسجيل 244 حالة وفاة (1 السعودية)، و5817 إصابة (4 أمريكا)، 1969 حالة تعافي في صفوف جالياتنا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية نتيجة اصابتها بفيروس كورونا، للمواطنة يسرى أحمد علي الخزندار(59 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 79 حالة.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من نيويورك ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3526 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة، ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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