8 وفيات و1964 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 993 وفاة وحصيلة الإصابات إلى 126,419 إصابة، بعد تسجيل 8 وفيات و1964 إصابة جديدة في الساعات الأخيرة.

وأشارت المعطيات إلى أن 426 مصابًا يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 123 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي. وبلغ عدد الإصابات النشطة 25,069 إصابة، في حين بلغ عدد حالات التعافي 100,357 حالة. وأجرت "الصحة الإسرائيلية" قرابة مليونين و400 ألف فحص "كورونا".

وباتت إسرائيل تحتل المرتبة الـ26 عالميًا بعدد الإصابات المسجّلة بالفيروس.