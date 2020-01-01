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رسميا.. ميسي يعلن استمراره مع برشلونة

الجمعة 04 سبتمبر 2020 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. ميسي يعلن استمراره مع برشلونة



سما / وكالات /

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، استمراره ضمن صفوف "البلوغرانا" في الموسم المقبل.

وأنهى ميسي بهذا الإعلان الرسمي خلال حوار مع موقع "غول" العالمي، كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.

وقال الأرجنتيني في تصريحاته لموقع "غول" في نسخته الإسبانية، إنه ناقش أمر الرحيل مع إدارة برشلونة منذ وقت طويل، وليس في أعقاب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ (2-8)، التي يصفها بأنها كانت صادمة للغاية.

وأشار النجم ميسي إلى أن عائلته رفضت مغادرة مدينة برشلونة، مؤكدا أنه لطالما أراد الاعتزال في النادي الكتالوني، الذي رفض أن يتجه معه إلى المحاكم وقد كان هذا الخيار الأكثر ورودا والذي طرحته إدارة برشلونة في اجتماعها مع البرغوث الأرجنتيني.

وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مختلفة منها، اجتماع خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال ليونيل، مع رئيس برشلونة لحسم مستقبل اللاعب.

وكانت المشكلة تكمن في رغبة ميسي الرحيل مجانا، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، لكن موعده انتهى في 10 يوليو الماضي، وذلك وفقا لرواية والده وفريقه القانوني، بينما أصرت إدارة برشلونة على دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب البالغة 700 مليون يورو، للموافقة على رحيله هذا الصيف.

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