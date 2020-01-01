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وزير الجيش الاسرائيلي: استمرار الهدوء على جبهة غزة مرهون بشرطين ..!

الجمعة 04 سبتمبر 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي: استمرار الهدوء على جبهة غزة مرهون بشرطين ..!



القدس المحتلة / سما /

 ترجمة خاصة - ربط بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شرط استمرارية حالة الهدوء على جبهة قطاع غزة، بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس.

وقال غانتس في تصريحات أوردها موقع يديعوت أحرونوت "يمكن أن يبقى هذا الهدوء الحالي، بشرطين أساسيين، الهدوء التام على الحدود، وعودة "الأولاد". كما وصفهم.

وادعى أن حماس لم تكن تتوقع كثافة الهجوم العسكري والإجراءات المدنية التي اتخذت بعد الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على أهداف للمنظمة بغزة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات دفعت الحركة قرارًا بإعادة الهدوء.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #حماس #الاسرى الجنود #حدود غزة

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