الاعلامي الحكومي بغزة: اضافة 70 ألف أسرة جديدة للاستفادة من المنحة القطرية

غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الجهات المختصة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار على الأسر المتعففة في قطاع غزة أضافت 70 ألف أسرة جديدة من متضرري كورونا للاستفادة من المنحة.

وأوضح معروف في تصريحات اذاعية مساء اليوم الجمعة، أن الجهات المختصة أعادت النظر في موعد صرف المنحة القطرية المقرر غدٍ السبت بسبب التجاوزات الوقائية اثناء صرف رواتب الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الاسماء الأكثر تضرراً .