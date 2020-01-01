  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاعلامي الحكومي بغزة: اضافة 70 ألف أسرة جديدة للاستفادة من المنحة القطرية

الجمعة 04 سبتمبر 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة: اضافة 70 ألف أسرة جديدة للاستفادة من المنحة القطرية



غزة / سما /

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الجهات المختصة بشأن صرف المنحة القطرية 100 دولار على الأسر المتعففة في قطاع غزة أضافت 70 ألف أسرة جديدة من متضرري كورونا للاستفادة من المنحة.

وأوضح معروف في تصريحات اذاعية مساء اليوم الجمعة، أن الجهات المختصة أعادت النظر في موعد صرف المنحة القطرية المقرر غدٍ السبت بسبب التجاوزات الوقائية اثناء صرف رواتب الموظفين.

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الاسماء الأكثر تضرراً .

#سلامة معروف #المنحة القطرية #غزة #المكتب الاعلامي الحكومي #مستفيدي المنحة القطرية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. ايقاف صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

لهذا السبب .. كوخافي التقى شخصية فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

غزة تدخل "منحنى خطيرا" في إصابات كورونا

وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز

وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!

الأخبار الرئيسية

وزير الجيش الاسرائيلي: استمرار الهدوء على جبهة غزة مرهون بشرطين ..!

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً اعتبارا من اليوم

7

هآرتس: بهذا تضمن إسرائيل وجودها إلى الأبد وتدخل جامعة الدول العربية

الجهاد الاسلامي توضح موقفها حول مسألة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 67....

معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجري بين الطرفين..