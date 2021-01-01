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منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يكون جاهزا قبل منتصف عام 2021

الجمعة 04 سبتمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يكون جاهزا قبل منتصف عام 2021



سما /وكالات/

اعلن المتحدثة باسم الصحة العالمية مارغريت هاريس الجمعة على انه وفقا للجدول الزمني الحالي، لا توجد اي توقعات بان لقاحا شاملا لفيروس كورونا يكون جاهزا قبل منتصف عام 2021. وشددت هاريس في مؤتمر صحافي على اهمية الاختبارات الصارمة على مدار العام المقبل، حتى يتمكنوا من نشر لقاح بصورة موسعة وامنة.

وقالت هاريس:"المرحلة الثالثة في تطوير اللقاح تستمر فترة طويلة لانه من الضروري معرفة الى اي مدى هذا اللقاح حقيقة قادر على الحماية" واضافت "نحن نحتاج لمعرفة الى اي مدى اللقاح امن، وايضا دراسة جميع المراحل السابقة بعناية أكبر، كل هذه العمليات طويلة اكثر". 

من بين جميع اللقاحات الممكنة الموجودة حاليا في التجارب السريرية المتقدمة، ولا واحد منها اثبت حتى الان فاعليته عند مستوى 50% على الاقل، وهو المستوى الذي تطلبه منظمة الصحة العالمية. روسيا على سبيل المثال صادقت على لقاح ضد الفيروس بعد شهرين من تجربته على الانسان، ما جعل عددا من الخبراء الغربيين بالتشكيك في سلامته وفاعليته. 

واعلن مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة امس انه من الممكن ان لقاحا سيكون جاهزا للتوزيع بحلول نهاية تشرين اول/اكتوبر القادم. الولايات التي تلقت ضربه قاسية من انتشار الفيروس في البلاد تأمل للتوصل الى اللقاح قبل الانتخابات العامة المتوقع اجرائها في 3 تشرين ثاني/نوفمبر القادم. 

#الصحة العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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