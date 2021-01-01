جيسون غرينبلات: نحن في خضم فترة تاريخية بالنسبة لإسرائيل وشركة إلعال

القدس المحتلة /سما/

أعلن المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلانت، اليوم الجمعة، أن هذه فترة تاريخية بالنسبة لإسرائيل، وذلك عبر تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وقال انه ينضم إلى شركة "كانفي نشريم تعوفاه – أجنحة النسور للطيران" التي يملكها رجل الاعمال إيلي روزنبرغ استعدادا للاستحواذ على شركة الطيران الإسرائيلية العال.

وقال غرينبلات "انضم إلى شركة أجنحة النسور للطيران اليوم من أجل الاستحواذ على شركة العال وتأمين مستقبل آمن لها. نحن في فترة تاريخية لإسرائيل وشركة طيرانها القومية، مع فرص جديدة لخطوط الطيران إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى شرق إسرائيل. معا سيكون لإسرائيل شركة طيران قومية قوية". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

ويأتي اعلان المبعوث السابق الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط على خلفية اعلان مملكة البحرين في وقت متأخر من مساء الخميس أنها ستسمح بعبور الرحلات بين الإمارات وإسرائيل لأجوائها، في قرار يأتي بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والامارات العربية المتحدة وقرار السعودية فتح أجوائها للرحلات ذاتها.

وذكر مصدر مسؤول في شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات أنه "صدرت موافقة" على طلب إماراتي حول "الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول" ما يعني أن إسرائيل إحدى هذه الدول، وسيرت إسرائيل هذا الأسبوع أول رحلة تجارية إلى الإمارات، عبرت أجواء السعودية التي أكدت السماح للطائرات المتوجهة نحو الإمارات والمغادرة منها لكافة الدول باستخدام أجوائها، لكنها تفادت أجواء البحرين.