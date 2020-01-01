الاونروا : 394 اصابة بكورونا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بلبنان

بيروت /سما/

اعلنت وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا " عن تسجيل 394 اصابة بفيروس كورونا حتى الان في المخيمات والتجمّعات الفلسطينيّة في لبنان منذ بدء ازمة كورونا ابرزها في منطقة لبنان الوسطى تليها صيدا وصور والشمال والبقاع".

واشار البيان الى " ان الحالات المصابة تتوزّع بين حالات تتلقّى العلاج في المستشفى وحالات محجورة في بيوتها، وأُخرى محجورة في مركز سبلين للعزل الطبي".

وجدّدت تأكيد "التزامها بتغطية كامل نفقات الفحوصات والاستشفاء لهذه الحالات"، لافتةً إلى "أنّها تتواصل مع كلّ الشركاء على مستوى المناطق والمخيمات لتقديم الدعم المطلوب للحالات الّتي تحجر نفسها في بيوتها".