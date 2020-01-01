الخارجية الروسية تؤكد التمسك بموقفها الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثالث من سبتمبر عن اتصال هاتفي جرى بين مبعوث الرئيس للشرق الأوسط وشمال افريقيا ، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأخ حسين الشيخ ، وفقاً لما ورد في بيان الخارجية الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤول الفلسطيني أطلع الجانب الروسي على "التحضيرات الجارية للقاء اليوم بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس مع قادة الحركات السياسية الفلسطينية الرئيسية من أجل اتخاذ موقف موحد بهدف تجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة انسجاماً مع أسس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وبدوره أكد الجانب الروسي على “ التمسك بموقف روسيا الثابت بضرورة الإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بما في ذلك الدعوة لعقد لقاء جديد للفصائل والقوى الفلسطينية في موسكو".



