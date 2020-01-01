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قاسم: رؤية حماس في لقاء الأمناء العامين تمهد الطريق للعمل المشترك

الجمعة 04 سبتمبر 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: رؤية حماس في لقاء الأمناء العامين تمهد الطريق للعمل المشترك



غزة /سما/

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن لقاء الأمناء العامين أمس والرؤية الوطنية الوحدوية التي طرحتها حركة حماس تمهد الطريق لعمل وطني مشترك يمكن تطبيقه بشكل جدي وعملي على الأرض. 

واعتبر قاسم في تصريحات اوردها الموقع الالكتروني للحركة، أن تنفيذ ما جاء في البيان الختامي من خطوات عملية سينقل العمل الوحدوي إلى مراحل متقدمة نحصن فيها حالة الإجماع الحالية ونصلب الموقف الفلسطيني المقاوم لصفقة القرن ومشتقاتها.

وأوضح أن حماس كما ساهمت بكل قوة في تهيئة الأجواء الوطنية لبلورة الموقف الوطني الرافض للصفقة عبر اللقاء والفعاليات المشتركة، ستساهم بكل قوة لترجمة مخرجات لقاء الأمناء العامين إلى خطوات ميدانية.

وأضاف قاسم: "حماس تعطي العمل الوطني المشترك المبني على استراتيجية نضال موحدة يشارك فيها الكل الوطني، أولوية استراتيجية ومكانة مركزية في كل حراكها الوطني".

#حماس #اجتماع الفصائل #المصالحة

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