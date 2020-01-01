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تركيا: مسار المصالحة ازداد بشكل أكبر بعد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

الجمعة 04 سبتمبر 2020 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: مسار المصالحة ازداد بشكل أكبر بعد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية



انقرة /سما/

 رحبت وزارة الخارجية التركية، بانعقاد مؤتمر الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية.

وأكدت الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الجمعة، دعم أنقرة لأي خطوة تسهم في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وقالت: "نرحب بمؤتمر المصالحة بين الفلسطينيين، الذي عقد مساء أمس، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية"، مشددة على الأهمية الكبيرة للمؤتمر بسبب التطورات في الآونة الأخيرة.

وأضافت الخارجية أن أهمية وأولوية مسار المصالحة زادت بشكل أكبر، في مواجهة تسارع المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض رؤية حل الدولتين في الآونة الأخيرة، مؤكدة "دعم وتشجيع تركيا لأي جهد يسهم في تحقيق وحدة الصف بين الفلسطينيين".

وشددت الخارجية التركية على استمرار أنقرة في تقديم مختلف الاسهامات، لضمان إيجاد حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

#تركيا #اجتماع الفصائل #المصالحة

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