"العليا" ترفض محاكمة عقيد إسرائيلي أعدم فتى فلسطيني

القدس المحتلة /سما/

رفضت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، دعوى قضائية لمحاكمة عقيد إسرائيلي، أعدم فتى فلسطيني في القدس، خلافا لتعليمات إطلاق النار.



وبحسب القناة السابعة العبرية، فإن المحكمة قررت عدم محاكمة قائد منطقة رام الله الأسبق "يسرائيل شومير" وذلك على الرغم من إعدامه أحد الفتية في العام 2015 بعد إلقائه للحجارة باتجاه المركبة العسكرية التي يستقلها الضابط، بينما لاحق الضابط الفتى وأطلق عليه النار من مسافة قصيرة سعياً لإعدامه فاستشهد في المكان.



وبررت المحكمة قرارها بأن الحجر سلاح فتاك وقد يتسبب بالقتل وأن سلوك الضابط له ما يبرره واكتفت بالتوبيخ الذي تلقاه الضابط من قائد الأركان وفرض قيود عليه حول ترقيات مستقبلية فقط.



ووقعت الجريمة صيف العام 2015 عندما كان "شومير" في مركبته العسكرية قرب حاجز قلنديا ومعه ثلاثة من الجنود حيث تعرضت الدورية لإلقاء حجر كبير باتجاه الزجاج الأمامي للدورية وفر من المكان.



وفي تلك اللحظة خرج "شومير" من المركبة ولاحق الفتى محمد كوسبا ابن ال 17 ربيعاً واطلق 3 طلقات باتجاه ظهره فاستشهد في المكان.