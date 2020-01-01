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العاروري يتحدث عن 3 مسارات خرج بها مؤتمر الأمناء العامين

الجمعة 04 سبتمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري يتحدث عن 3 مسارات خرج بها مؤتمر الأمناء العامين



سما /وكالات/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، اليوم الجمعة، إن مؤتمر الأمناء العامين تميز بكونه لقاء فلسطينيًا خالصًا، وبشمولية تمثيله للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وقال "العاروري"، خلال تصريحات صحفية، إن أبرز مخرجات اللقاء تمثلت في مسارات ثلاثة أولها الاتفاق على قيادة وطنية ميدانية ممثل فيها جميع القوى الفلسطينية لقيادة النضال الفلسطيني، وثاني المسارات التي خرج بها المؤتمر العمل على تشكيل آلية فعالة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام.

أما المسار الثالث هو الاتفاق على إنجاز رؤية متفق عليها وتطبيقها لتوحيد الشعب الفلسطيني في منظمة التحرير خلال 5 أسابيع، مؤكداً أن حركته ستنطلق بكل قوة لتحقيق هذه المسارات وبإجماع فلسطيني.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المسارات الثلاثة سيحدث تغييراً استراتيجياً عملياً ميدانياً ووطنياً عن طريق المصالحة وإنهاء الانقسام وسياسياً عن طريق منظمة التحرير الفلسطينية.

#العاروري #حماس #الاجتماع القيادي #المصالحة

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