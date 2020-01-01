  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 04 سبتمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية /سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية .

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة أبناء القرية، رغم شدة حرارة الجو، الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة للمؤامرات الهادفة للنيل من المشروع الوطني الفلسطيني، وأكدوا تقديرهم لجهود الرئيس محمود عباس في توحيد الصف الوطني الفلسطيني، مثمنين مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد مساء أمس برئاسة الرئيس.

#مواجهات #قوات الاحتلال #كفر قدوم

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. كوخافي التقى شخصية فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

غزة تدخل "منحنى خطيرا" في إصابات كورونا

تحت الأنقاض: رصد نبضات قلبيّة لشخص بعد شهر على انفجار بيروت

الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام

ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

هنية: لا نطرح بديلا عن منظمة التحرير.. والاستراتيجية الوطنية تتحرك في 3 مسارات..!

الأخبار الرئيسية

معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجري بين الطرفين..

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 692 مُصابًا

وفد

وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز

وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين