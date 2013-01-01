  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: استياء عارم من أداء نتنياهو بأزمتي كورونا والاقتصاد

الجمعة 04 سبتمبر 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: استياء عارم من أداء نتنياهو بأزمتي كورونا والاقتصاد



القدس المحتلة /سما/

فاجأ عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب "ييش عتيد"، ليس فقط أعضاء وناخبي حزبه، وإنما الحلبة السياسية كلها أيضا، عندما دعا أول من أمس، الأربعاء، إلى إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، وأعلن عن ترشيح نفسه للمنصب، الذي يتولاه عضو الكنيست يائير لبيد، منذ تأسيس الحزب عشية انتخابات العام 2013.

وأظهر استطلاع نشرته إذاعة 103FM اليوم، الجمعة، أن شيلح لا يهدد مكانة لبيد، إذ قال 61% من ناخبي "ييش عتيد" إنه سينتخبون لبيد لرئاسة الحزب، فيما قال 11% فقط إنه سينتخبون شيلح.

غير أن هذه النتيجة ليست مؤكدة. وبحسب استطلاع آخر، أجراه معهد الاستطلاعات "دايركت بولس"، ونُشر مساء أمس، بين ناخبي كتلة "كاحول لافان"، التي خاضت الانتخابات في آذار/مارس الماضي ومعظمهم بقوا مؤيدين لـ"ييش عتيد – تيلم" بعد انشقاق بيني غانتس وغابي أشكنازي عن هذه الكتلة، أيد 51% لبيد، بينما أيد 27.1% انتخاب شيلح لرئاسة "ييش عتيد".

وفي المقابل، عبر 41.6% من ناخبي أحزاب "الوسط – يسار" عن تأييدهم للبيد، فيما ارتفع التأييد لشيلح في هذه الشريحة إلى 37.4%.

وتطرق استطلاع 103FM إلى أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ووصف 71% من المستطلعين أداء نتنياهو بأنه ما بين "سيء جدا" و"سيء". ويشير ذلك إلى اتساع ظاهرة الاستياء من أداء نتنياهو.

وقال 19% إن إدارة نتنياهو لأزمة كورونا هي "جيدة" أو "جيدة جدا"، و10% قالوا إنها "متوسطة"، بينما في استطلاع نُشر في تموز/يوليو الماضي، عبر 44% عن رضاهم من أداء نتنياهو في الجانب الصحي، أي مواجهة كورونا، و69% عبروا عن رضاهم من أدائه في الجانب الاقتصادي.

رغم ذلك، اعتبر 48% إن نتنياهو هو الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، بينما رأى 20% أن لبيد هو الأنسب، وقال 18% إن رئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، نفتالي بينيت، هو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة. أما غانتس، الذي يوصف بالاتفاق الائتلافي بأنه "رئيس الحكومة البديل"، فلم يحصل سوى على 14% كأنسب شخص لرئاسة الحكومة.

#استطلاع #نتنياهو #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. كوخافي التقى شخصية فلسطينية مقربة من الرئيس عباس

لهذا السبب .. ايقاف صرف المنحة القطرية في قطاع غزة

غزة تدخل "منحنى خطيرا" في إصابات كورونا

تحت الأنقاض: رصد نبضات قلبيّة لشخص بعد شهر على انفجار بيروت

الرئيس: آن الأوان أن تكون هناك قيادة للمقاومة الشعبية.. ويدعو لحوار وطني عاجل لإنهاء الانقسام

ابو حسنة: الأونروا ستطلق نداءًا هامًا في الأيام المقبلة بشأن كورونا..ولا قرارات حول العملية التعليمية

الجهاد الاسلامي تتحفظ على البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامين

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي توضح موقفها حول مسألة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الـ 67....

معاريف: إسرائيل تسعى لعودة التنسيق عبر اجتماعات تجري بين الطرفين..

وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 692 مُصابًا

وفد

وصول وفد وزاري من رام الله برئاسة وزيرة الصحة إلى قطاع غزة عبر حاجز ايرز

وزارة الصحة : تسجيل 116 إصابة جديدة بكورونا في غزة