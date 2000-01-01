الرئيس يعزي بوفاة العالم الفلسطيني الكبير أنطوان زحلان ويمنح اسمه أعلى وسام فلسطيني

رام الله /سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، السيد بول زحلان، معزيا بوفاة شقيقه العالم الفلسطيني الكبير، القامة الوطنية أنطوان زحلان، الذي توفي في العاصمة اللبنانية بيروت في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري.

وقدم الرئيس تعازيه الحارة لعائلة زحلان ولشعبنا الفلسطيني وللعالم أجمع برحيل هذا العالم الكبير. كما منح اسم الراحل أعلى وسام فلسطيني.

جدير بالذكر أن الراحل كان متزوجا من السيدة روز ماري جانيت سعيد، شقيقة المفكر والكاتب والناقد والموسيقي الفلسطيني إدوارد سعيد، وله ابنة تعيش في الولايات المتحدة اسمها أمل.

وقال الرئيس: برحيل العالم الفيزيائي والعلوم التطبيقية والمؤرخ الفلسطيني الكبير الذي رفع اسم فلسطين عاليا في مجال العلوم والمعرفة، فإننا نفقد قامة علمية وطنية من أكبر القامات شموخا ورقيا، لم يبخل على فلسطين والعالم بعلمه ونبوغه وأبحاثه التي أسهمت في خدمة البشرية ورقيها.

يُعتبر أنطوان زحلان من أبرز علماء العرب في مجال العلوم التطبيقية، والعلاقة بين العلوم والمجتمع، وبين العلوم والتقدم، ومسؤولية العلماء الاجتماعية، وفي مجال توطين منظومات العلم والتقانة في الدول العربية. كما أنه من أبرز الباحثين العرب في الدراسات المستقبلية. يتميّز بنزوعه القومي وتطلعه إلى نهضة عربية تقوم على العلم والتقانة والثقافة والمواطنة، وهو الرئيس الفخري للمجلس الأعلى للإبداع والتميز منذ الإنشاء 2012 وحتى الآن.

ولد أنطوان زحلان في مدينة حيفا عام 1928، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة الفرير في حيفا، ثم تابعه في القسم الداخلي لمدرسة تراسنطة Terra Sancta College)) في القدس، حيث بقي نحو خمس سنوات.

وعشية قيام القوات الصهيونية باحتلال مدينة حيفا في نيسان/أبريل 1948، اضطر زحلان إلى اللجوء مع عائلته إلى لبنان، حيث استأجروا بيتاً في مدينة عالية.

حصل على منحة تعليمية مكّنته من الالتحاق بكلية العلوم التابعة للجامعة الأميركية في بيروت، التي تخرّج فيها سنة 1951 بدرجة البكالوريوس في الفيزياء، ثم حاز، في سنة 1952، درجة الماجستير في التخصص نفسه.

سافر زحلان إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة دراسته العليا، والتحق بجامعة سيراكوز في نيويورك، حيث حاز درجة الدكتوراه في الفيزياء سنة 1956. وبعد عودته إلى بيروت، عمل زحلان، خلال الفترة 1956 - 1969، أستاذاً ورئيساً لدائرة الفيزياء في كلية العلوم التابعة للجامعة الأميركية.

وقد أنجز زحلان في سنة 1975 وثيقة استشرافية متميزة بعنوان: "مستقبل العالم العربي سنة 2000"، كما انتُخب، في السنة نفسها، رئيساً للجمعية الفيزيائية العربية.

وخلال سنتي 1976 و1978 عمل زحلان بصفة زميل زائر في جامعة ساسكس، بالقرب من مدينة برايتون البريطانية. وبعد عودته إلى بيروت، أسس شركته الاستشارية الخاصة، وعمل خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي مستشاراً وخبيراً لدى عدد من المؤسسات العربية والدولية.

أسس زحلان في سنة 2010 منظمة باسم منظمة المجتمع العلمي العربي، يشرف على نشاطها مجلس أمناء مكوّن من علماء من العراق ومصر والكويت وقطر ولبنان، وتهدف إلى تقوية الروابط بين العلماء العرب، وتشجيع التعاون البحثي والتطبيقي وتبادل الخبرات على مستوى العالم العربي.

بالإضافة إلى ذلك، كان زحلان، خلال الفترة 1983 - 1988، عضواً في مجلس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وهو عضو مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، وعضو مجلس أمناء مؤسسة التعاون، وعضو غرفة التجارة العربية- البريطانية، وعضو أكاديمية العلوم في نيويورك.

وعمل زحلان أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات الغربية، منها جامعة ستانفورد، وجامعة نورث كارولينا، وجامعة إسكس. كما عمل أستاذاً زائراً لدى مركز الأبحاث للتنمية الدولية في كندا.

أصدر زحلان عشرات الأبحاث والدراسات والمؤلفات باللغتين العربية والإنكليزية في مجالات العلم والتكنولوجيا والتربية.