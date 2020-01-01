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إغلاق كلية الضباط التابعة لجيش الاحتلال بعد تفشي كورونا

الجمعة 04 سبتمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق كلية الضباط التابعة لجيش الاحتلال بعد تفشي كورونا



القدس المحتلة /سما/ (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي على تويتر، اليوم الجمعة، اكتشاف نحو 30 إصابة بفيروس كورونا في كلية تدريب الضباط ما أدى إلى خضوع العشرات منهم للحجر الصحي.

وجرى فرض اختبارات فيروس كورونا على نطاق واسع بعدما ظهرت حالتان في الكلية، ومن غير المعلوم عدد المترددين على الكلية فيما تبقي دولة الاحتلال على عدد قواتها سراً. وبشكل عام، يعتقد أن البلاد لديها 170 ألف جندي في الخدمة و445 ألف جندي احتياطي.

وتشهد دولة الاحتلال مستويات قياسية منتظمة من الإصابات الجديدة في الأيام الأخيرة. وسجلت يوم الأربعاء أكثر من ثلاثة آلاف حالة إصابة جديدة للمرة الأولى. ومن المتوقع أن تدخل إجراءات إغلاق أكثر صرامة حيز التنفيذ بدءا من الاثنين.

وجرى تسجيل الكثير من أعلى معدلات العدوى بين الشباب وكذلك بين السكان العرب واليهود المتشددين.

وقالت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الجمعة، إنها سجلت 2766 إصابة جديدة أمس الخميس، هو ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

#الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا #اسرائيل

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