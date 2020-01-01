الاحتلال يفرج عن أسير من بيت فجار

بيت لحم /سما/

أفرجتت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عن الأسير أنس كاظم ثوابتة من سكان بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن أمضى محكوميته البالغة عامين، بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة الاحتلال.

ونظمت حركة فتح بمشاركة ممثلي المؤسسات والقوى وعموم أهالي البلدة، حفل استقبال للأسير المحرر، ورُفعت صور الأسير واللافتات التي تشدد على ضرورة مناصرة الأسرى والوقوف إلى جانبهم في وجه الاستهداف الاسرائيلي لهم من كل النواحي.

وقال محمد عبد ربه رئيس جمعية الأسرى المحررين، إنه في الوقت الذي نستقبل فيه أسرى محررون انتهت محكومياتهم، نستقبل في الوقت ذاته، رفاة أسرى آخرين استشهدوا داخل السجون من جراء أساليب الاحتلال القذرة والمتعددة، من بينها التعذيب والضرب والإهمال الطبي والذي كان آخرهم الشهيد داوود الخطيب، الذي استشهد مساء الأربعاء في سجن عوفر جراء الإهمال الطبي، والذي أمضى أكثر من 18 عاماً في سجون الاحتلال.