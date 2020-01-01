وزيرة الصحة: 3 حالات وفاة و806 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 692 مُصابًا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و692 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5621 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن حالات الوفاة سجلت لمواطنة (75 عاما) من مخيم العزة بمحافظة بيت لحم، ومواطنة (82 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل، ومواطن (76 عاما) من محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (220)، محافظة نابلس (27)، محافظة بيت لحم (48)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (92)، جنين (4)، أريحا والأغوار (21)، سلفيت (18)، طوباس (9)، طولكرم (16)، قطاع غزة (116)، ضواحي القدس (62)، مدينة القدس (135).

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (105)، محافظة قلقيلية (19)، محافظة جنين (4)، محافظة طولكرم (5)، محافظة رام الله والبيرة (148)، محافظة أريحا والأغوار (48)، مدينة القدس (350)، قطاع غزة (13).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 68.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأكدت وزيرة الصحة، وجود 31 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى أن إحصائية المصابين في مدينة القدس عن يوم الأربعاء لم تكن متوفرة في التقرير الصادر أمس الخميس، حيث تم تسجيل 217 إصابة جديدة يوم الأربعاء، ما يجعل حصيلة الإصابات التي سجلت اليوم في الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية شاملة مدينة القدس خلال الـ48 ساعة الماضية 888 إصابة.

وبينت الوزارة أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر النتيجة بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.