إعلام : الكشف عن موعد مهاجمة "حزب الله" لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، النقاب عن موعد مهاجمة "حزب الله" اللبناني لإسرائيل.

وأفادت قناة "I24 NEWS"، صباح اليوم الجمعة، بأن الأمن الإسرائيلي يرجّح أن حزب الله اللبناني سيحاول تنفيذ هجوم انتقامي، ردا على مقتل أحد عناصره في سوريا بهجوم إسرائيلي.

وحددت القناة موعد الهجوم، بالتزامن مع احتفالات إسرائيل برأس السنة العبرية، أي خلال الأسبوعين القادمين.

وأشارت القناة إلى أن ما يعزز هذا الترجيح، خطاب ألقاه حسن نصر الله ، الأمين العام لـ"حزب الله"، الأحد الماضي، حينما أعرب عن تصميم حزبه على تنفيذ الهجوم.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يعلم على وجه اليقين، "الخطوط العريضة للهجوم"، لكنه لا يستبعد إمكانية إطلاق صواريخ بالقرب من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، أو تسلل عناصر لـ"حزب الله" إلى إسرائيل، أو إطلاق نيران مضادة للدبابات.

ومنذ مقتل عنصر من "حزب الله" في سوريا بغارة جوية إسرائيلية بالقرب من مطار دمشق، الشهر الماضي، يحاول الحزب البحث عن كيفية الرد على ذلك، في وقت أبقت إسرائيل على حالة التأهب القصوى على طول حدودها الشمالية مع لبنان.